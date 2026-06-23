Прогноз нардепів невтішний: далі буде гірше

В Україні через повномасштабну війну не відбулися вибори президента та народних депутатів. Результати опитувань показали, що українці вбачають необхідним змінити склад парламенту після завершення війни. Однак наступний склад Ради може не виправдати очікувань.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Колтунович розповів про ознаки, які вказують на те, що наступний склад парламенту буде гіршим за нинішній. За його словами, уже зараз закладаються майбутні симпатії виборців.

“Якщо подивитись на соціологію, фінансово-промислові групи на своїх медіамайданчиках вже зараз діють відповідно до контент-реклами, працюють через благодійні фонди. Вже сьогодні формується результат наступних політичних виборів і підсумки електоральних симпатій в Україні”, — зазначив політик.

За його словами, так було завжди і відбувається зараз. Потім будь-яка політична партія так само формуватиметься, відповідно, до певних груп впливу, пояснив народний депутат.

“Але найгірше не це. Найгірше, якщо подивитися нинішню соціологію за рівнем підтримки, яка буде, я певно, погоджуся відсотків на 90, що наступний парламент може бути гіршим, ніж цей. На жаль. Тож нехай у нас не буде ілюзій у цьому плані. Ми, швидше за все, виберемо ще гіршу ситуацію”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у парламенті сталася суперечка між народною депутаткою Софією Фединою та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Останній, як стверджує нардепка, під час дискусії щодо оборонного бюджету, порадив їй зайнятися собою та подивитися в дзеркало.



