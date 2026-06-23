Прогноз нардепів невтішний: далі буде гірше

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Кречмаровская Наталия
В Україні через повномасштабну війну не відбулися вибори президента та народних депутатів. Результати опитувань показали, що українці вбачають необхідним змінити склад парламенту після завершення війни. Однак наступний склад Ради може не виправдати очікувань.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Колтунович розповів про ознаки, які вказують на те, що наступний склад парламенту буде гіршим за нинішній. За його словами, уже зараз закладаються майбутні симпатії виборців.
За його словами, так було завжди і відбувається зараз. Потім будь-яка політична партія так само формуватиметься, відповідно, до певних груп впливу, пояснив народний депутат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у парламенті сталася суперечка між народною депутаткою Софією Фединою та спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Останній, як стверджує нардепка, під час дискусії щодо оборонного бюджету, порадив їй зайнятися собою та подивитися в дзеркало.