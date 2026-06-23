Прогноз нардепов неутешительный: дальше будет хуже

В Украине из-за полномасштабной войны не состоялись выборы президента и народных депутатов. Результаты опросов показали, что украинцы видят необходимость изменить состав парламента после завершения войны. Однако следующий состав Совета может не оправдать ожидания.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович рассказал о признаках, указывающих на то, что следующий состав парламента будет хуже нынешнего. По его словам, уже сейчас закладываются будущие симпатии избирателей.

"Если посмотреть на социологию, финансово-промышленные группы на своих медиаплощадках уже сейчас действуют в соответствии с контент-рекламой, работают через благотворительные фонды. Уже сегодня формируется результат следующих политических выборов и итоги электоральных симпатий в Украине", — отметил политик.

По его словам, так было всегда и происходит сейчас. Затем любая политическая партия будет так же формироваться, соответственно, к определенным группам влияния, пояснил народный депутат.

"Но хуже всего не это. Хуже всего, если посмотреть нынешнюю социологию по уровню поддержки, которая будет, я вероятно, соглашусь процентов на 90, что следующий парламент может быть хуже этого. К сожалению. Так что пусть у нас не будет иллюзий в этом плане. Мы, скорее всего, выберем еще худшую ситуацию", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в парламенте произошел спор между народной депутатом Софией Фединой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Последний, как утверждает нардепка, во время дискуссии по оборонному бюджету посоветовал ей заняться собой и посмотреть в зеркало.



