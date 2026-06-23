Прогноз нардепов неутешительный: дальше будет хуже

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Кречмаровская Наталия
В Украине из-за полномасштабной войны не состоялись выборы президента и народных депутатов. Результаты опросов показали, что украинцы видят необходимость изменить состав парламента после завершения войны. Однако следующий состав Совета может не оправдать ожидания.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Колтунович рассказал о признаках, указывающих на то, что следующий состав парламента будет хуже нынешнего. По его словам, уже сейчас закладываются будущие симпатии избирателей.
По его словам, так было всегда и происходит сейчас. Затем любая политическая партия будет так же формироваться, соответственно, к определенным группам влияния, пояснил народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в парламенте произошел спор между народной депутатом Софией Фединой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Последний, как утверждает нардепка, во время дискуссии по оборонному бюджету посоветовал ей заняться собой и посмотреть в зеркало.