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Прогноз нардепов неутешительный: дальше будет хуже

Народный депутат Колтунович рассказал, каким будет следующий состав парламента

23 июня 2026, 17:17
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Кречмаровская Наталия

В Украине из-за полномасштабной войны не состоялись выборы президента и народных депутатов. Результаты опросов показали, что украинцы видят необходимость изменить состав парламента после завершения войны. Однако следующий состав Совета может не оправдать ожидания.

Прогноз нардепов неутешительный: дальше будет хуже

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Колтунович рассказал о признаках, указывающих на то, что следующий состав парламента будет хуже нынешнего. По его словам, уже сейчас закладываются будущие симпатии избирателей.

"Если посмотреть на социологию, финансово-промышленные группы на своих медиаплощадках уже сейчас действуют в соответствии с контент-рекламой, работают через благотворительные фонды. Уже сегодня формируется результат следующих политических выборов и итоги электоральных симпатий в Украине", — отметил политик.

По его словам, так было всегда и происходит сейчас. Затем любая политическая партия будет так же формироваться, соответственно, к определенным группам влияния, пояснил народный депутат.

"Но хуже всего не это. Хуже всего, если посмотреть нынешнюю социологию по уровню поддержки, которая будет, я вероятно, соглашусь процентов на 90, что следующий парламент может быть хуже этого. К сожалению. Так что пусть у нас не будет иллюзий в этом плане. Мы, скорее всего, выберем еще худшую ситуацию", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в парламенте произошел спор между народной депутатом Софией Фединой и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Последний, как утверждает нардепка, во время дискуссии по оборонному бюджету посоветовал ей заняться собой и посмотреть в зеркало.




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Источник: https://www.youtube.com/shorts/QPEs0PasGHI
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