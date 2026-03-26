Повний хаос і катастрофа з боргами: у Раді розводять руками і ніхто не знає що робити

Ситуація в Україні загострюється — народні депутати наголошують, що проблеми виникли через відсутність комунікації між урядом та парламентом. А урядові законопроєкти не ухвалюють, бо нардепи не брали участь в обговоренні гострих питань тож не хочуть їх підтримувати.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що не може всю відповідальність “повісити тільки на уряд”.

“Ситуація настільки нестабільна і залежна від зовнішніх факторів, що сказати, ніби інший уряд у цій конструкції працював би принципово краще — маю великі сумніви. Занадто сильна залежність від зовнішніх ресурсів і фінансів”, — зазначив він.

За словами політика, якби умовно працювали інші, то не було б цієї гри в “ринок” енергоресурсів. Було б жорстке державне регулювання цін на газ, тепло, електроенергію, пояснив народний депутат. Рахували б баланси, собівартість, додавали б нормальну рентабельність і контролювали.

“Так, корупція все одно була б, бо у нас така країна. Але це були б умовні 5–10%, а не той хаос, який є зараз, коли ціни стрибають: сьогодні одна, завтра зовсім інша. Бо сьогодні ми маємо катастрофу з боргами: по газу, теплу, комуналці, енергоринку. Це сотні мільярдів, і ніхто не розуміє, що з цим робити”, — зазначив політик.

Народний депутат пояснив, що фактично уряд сьогодні перетворився на штаб розподілу зовнішньої допомоги: грошей, обладнання, генераторів та всього іншого.

