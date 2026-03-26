Полный хаос и катастрофа с долгами: в Раде разводят руками и никто не знает, что делать

Ситуация в Украине обостряется — народные депутаты отмечают, что проблемы возникли из-за отсутствия коммуникации между правительством и парламентом. А правительственные законопроекты не принимают, потому что нардепы не участвовали в обсуждении острых вопросов, поэтому не хотят их поддерживать.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что не может всю ответственность "повесить только на правительство".

"Ситуация настолько нестабильна и зависима от внешних факторов, что сказать, что другое правительство в этой конструкции работало бы принципиально лучше — имею большие сомнения. Слишком сильна зависимость от внешних ресурсов и финансов", — отметил он.

По словам политика, если бы условно работали другие, то не было бы этой игры в "рынок" энергоресурсов. Было бы жесткое государственное регулирование цен на газ, тепло, электроэнергию, – пояснил народный депутат. Считали бы балансы, себестоимость, прибавляли бы нормальную рентабельность и контролировали.

"Да, коррупция все равно была бы, потому что у нас такая страна. Но это были бы условные 5–10%, а не тот хаос, который есть сейчас, когда цены прыгают: сегодня одна, завтра совсем другая. Потому что сегодня мы имеем катастрофу с долгами: по газу, теплу, коммуналке, энергорынку. Это сотни миллиардов, и никто не понимает", — никто не понимает.

Народный депутат пояснил, что фактически правительство сегодня превратилось в штаб распределения внешней помощи: денег, оборудования, генераторов и всего остального.

