Полный хаос и катастрофа с долгами: в Раде разводят руками и никто не знает, что делать

Кречмаровская Наталия
Ситуация в Украине обостряется — народные депутаты отмечают, что проблемы возникли из-за отсутствия коммуникации между правительством и парламентом. А правительственные законопроекты не принимают, потому что нардепы не участвовали в обсуждении острых вопросов, поэтому не хотят их поддерживать.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что не может всю ответственность "повесить только на правительство".
По словам политика, если бы условно работали другие, то не было бы этой игры в "рынок" энергоресурсов. Было бы жесткое государственное регулирование цен на газ, тепло, электроэнергию, – пояснил народный депутат. Считали бы балансы, себестоимость, прибавляли бы нормальную рентабельность и контролировали.
Народный депутат пояснил, что фактически правительство сегодня превратилось в штаб распределения внешней помощи: денег, оборудования, генераторов и всего остального.
