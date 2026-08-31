Уехал за границу и проигнорировал заседание: Временная следственная комиссия ждет Федорова под угрозой принудительного привода

Народный депутат Алексей Гончаренко подверг резкой критике недавние публичные заявления экс-министра обороны Михаила Федорова, которые тот озвучил в комментарии западным медиа. В частности, в своем интервью изданию FT чиновник подчеркнул, что будет "очень рад помочь Америке создать армию дронов – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы выжили этой зимой". Чиновник заверил иностранных журналистов, что "готов пойти на такой обмен".

Михаил Федоров

Такая дипломатическая инициатива вызвала откровенный скепсис и сарказм в стенах парламента. Комментируя предложение бывшего министра, Гончаренко заметил, что не знает, как на это реагировать, и решил выдвинуть аналогичные "космические" предложения американскому лидеру.

"Господин Трамп, я тоже готов пойти на такой обмен. Я помогу вам создать Звезду Смерти в обмен на все существующие установки Patriot", — подчеркнул народный депутат, добавив, что в этой ситуации уже даже не поднимает вопросов о соблюдении государственной тайны.

Однако за шутками кроется серьезный юридический конфликт, ведь бывший чиновник не пришел на официальное слушание в парламенте. Парламентарий констатировал, что Михаил Федоров не явился на заседании ВСК, проигнорировав официальное приглашение и выехав за пределы государства.

"Господин Федоров, вы там обменивайтесь, сколько вам будет удобно, но мы здесь ждем вас в Украине и закон требует, чтобы вы явились на заседание ВСК", — подчеркнул Гончаренко, уточнив, что после поездки за границу чиновника ждут в здании КГГА.

Временная следственная комиссия ищет компромиссные варианты для коммуникации, однако настроена решительно. По словам Гончаренко, если заграничная командировка затягивается, депутаты "готовы включить его онлайн в заседание комиссии", или ждут визит сразу после пересечения границы. В то же время он предупредил, что закон дает ВСК право "применить процедуру повода, после которой полиция будет искать" экс- чиновника, поскольку комиссия планирует задействовать все правовые механизмы для обеспечения уважения украинского законодательства и парламентаризма.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший глава Министерства обороны и Минцифры Михаил Федоров предложил Соединенным Штатам своеобразный технологический обмен: Украина может поделиться опытом создания и масштабного применения беспилотных систем, а Вашингтон усилит украинскую противовоздушную оборону ракетами-перехватчиками для Patriot.