Народний депутат Дмитро Разумков виступив із критикою посилення фінансового тиску на підприємців, які працюють у зонах активних бойових дій. "Якщо добити бізнес на прифронтових територіях — програє і держава, і армія!" — наголосив політик.

Податки в обмін на відновлення: як пропонують рятувати підприємства у прифронтових областях

Він зазначив, що підприємства Запорізької, Харківської, Сумської та інших прифронтових областей працюють у надскладних умовах, забезпечуючи податки для ЗСУ та зарплати бюджетникам під постійними обстрілами. За словами депутата, після влучань бізнес відновлюється "за власні обігові кошти – без компенсацій і реальної допомоги з боку держави".

Для виправлення ситуації команда "Розумної Політики" зареєструвала законопроєкт №13501. Як пояснив Разумков: "Його мета – повернути прифронтовому бізнесу ті податкові пільги, які діяли на початку повномасштабного вторгнення".

Крім того, готується ініціатива щодо податкових вирахувань. Оскільки держава не має ресурсу на прямі виплати, пропонується "дозволити підприємствам не сплачувати частину податку на прибуток, а спрямовувати його на компенсацію витрат на відновлення".

Парламентар попередив про ризики ігнорування потреб підприємців: "Якщо ж забрати в підприємств останні ресурси, вони або закриються, або підуть у тінь". На його думку, це призведе до скорочення робочих місць та зменшення надходжень до бюджету.

"Саме це і є системна, доросла економічна політика, а не популізм. Саме таких рішень сьогодні потребує бізнес на прифронтових територіях!" — підсумував Дмитро Разумков.

