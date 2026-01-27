Народный депутат Дмитрий Разумков выступил с критикой усиления финансового давления на предпринимателей, работающих в зонах активных боевых действий. "Если добить бизнес на прифронтовых территориях – проиграет и государство, и армия!" — подчеркнул политик.

Налоги в обмен на восстановление: как предлагают спасать предприятия в прифронтовых областях

Он отметил, что предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской и других прифронтовых областей работают в сверхсложных условиях, обеспечивая налоги для ВСУ и зарплаты бюджетникам под постоянными обстрелами. По словам депутата, после попадания бизнес возобновляется "за собственные оборотные средства – без компенсаций и реальной помощи со стороны государства".

Для исправления ситуации команда "Разумной Политики" зарегистрировала законопроект №13501. Как объяснил Разумков: "Его цель – вернуть прифронтовому бизнесу те налоговые льготы, которые действовали в начале полномасштабного вторжения".

Кроме того, готовится инициатива по налоговым вычетам. Поскольку у государства нет ресурса на прямые выплаты, предлагается "разрешить предприятиям не платить часть налога на прибыль, а направлять его на компенсацию расходов на восстановление".

Парламентарий предупредил о рисках игнорирования потребностей предпринимателей: "Если же забрать у предприятий последние ресурсы, они либо закроются, либо уйдут в тень". По его мнению, это приведет к сокращению рабочих мест и уменьшению поступлений в бюджет.

"Именно это и есть системная, взрослая экономическая политика, а не популизм. Именно в таких решениях сегодня нуждается бизнес на прифронтовых территориях!" — подытожил Дмитрий Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что во время войны ключевой задачей является поддержка людей, а не введение новых финансовых бремен

"Путь в Европу не может проходить из-за утраты доверия людей в самое тяжелое время. Устойчивость страны начинается с устойчивости семей. Нам нужна поддержка, чтобы украинцы выстояли и не потеряли веру в справедливость", — отмечает харьковский мэр. Терехов подчеркнул, что после победы Украина сможет быстро провести реформы и обеспечить европейский уровень зарплат и услуг.