Півтора року прогулів: Стало відомо, де переховується народний депутат Олександр Куницький

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про "знахідку" свого колеги по парламенту Олександра Куницького, місцеперебування якого тривалий час залишалося загадкою. За словами Гончаренка, політик, який понад 18 місяців ігнорував роботу у Верховній Раді, нарешті офіційно "засвітився" за кордоном.

Олександр Куницький

З'ясувалося, що Куницький наразі перебуває у Канаді. Цю інформацію підтвердив сам депутат, подавши свіжу податкову декларацію. Згідно з документом, він мешкає у квартирі, що належить іноземному громадянину. Примітно, що за проживання він нібито не платить.

Олексій Гончаренко емоційно прокоментував цю подію:

"Вже понад півтора року він не ходить на засідання Верховної Ради, і ніхто не знав, де він та чому відсутній. Я постійно запитував про це та відкрито казав, що він утікач".

Гончаренко наголосив, що таку поведінку колеги вважає неприпустимою і неодноразово закликав позбавити його депутатських повноважень. Підтвердженням його слів став сам зміст звітності обранця:

"Він сам підтвердив мої слова, опублікувавши декларацію, у якій виявилось, що він тепер живе в Канаді у квартирі іноземного громадянина. І головне — безкоштовно!".

Зазначимо, що тривала відсутність народних депутатів на робочому місці без поважних причин під час воєнного стану неодноразово ставала предметом суспільної критики та закликів до радикальних кадрових рішень у парламенті.

