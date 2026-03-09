Полтора года прогулов: Стало известно, где скрывается народный депутат Александр Куницкий

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о "находке" своего коллеги по парламенту Александра Куницкого, местонахождение которого долгое время оставалось загадкой. По словам Гончаренко, политик, более 18 месяцев игнорировавший работу в Верховной Раде, наконец-то официально "засветился" за рубежом.

Александр Куницкий

Выяснилось, что Куницкий находится в Канаде. Эту информацию подтвердил сам депутат, подав свежую налоговую декларацию. Согласно документу, он проживает в квартире, принадлежащей иностранному гражданину. Примечательно, что за проживание он вроде бы не платит.

Алексей Гончаренко эмоционально прокомментировал это событие:

"Уже больше полутора лет он не ходит на заседание Верховной Рады, и никто не знал, где он и почему отсутствует. Я постоянно спрашивал об этом и откровенно говорил, что он беглец".

Гончаренко подчеркнул, что такое поведение коллеги считает недопустимым и неоднократно призывал лишить его депутатских полномочий. Подтверждением его слов стало само содержание отчетности избранника:

"Он сам подтвердил мои слова, опубликовав декларацию, в которой оказалось, что он теперь живет в Канаде в квартире иностранного гражданина. И главное – бесплатно!".

Отметим, что длительное отсутствие народных депутатов на рабочем месте без уважительных причин во время военного положения неоднократно становилось предметом общественной критики и призывов к радикальным кадровым решениям в парламенте.

