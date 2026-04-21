Пішов з життя колишній нардеп Ляшко: що відомо

21 квітня Бахмутська громада отримала сумну звістку: на 91-му році життя зупинилося серце Віктора Івановича Ляшка. Людина виняткової долі, він зумів пройти шлях від звичайного робітника до високих державних посад, ставши народним депутатом та заступником міністра.

Про втрату повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації. Життєпис Віктора Ляшка тісно переплетений із розбудовою Донеччини. Народившись у 1935 році в селі Щурове, він присвятив свою кар'єру житлово-комунальному сектору та розвитку інфраструктури.

Найяскравіша сторінка його діяльності пов’язана з Бахмутом (тодішнім Артемівськом), де з 1973 по 1982 роки він очолював міськвиконком. За цей десятиліття житловий фонд міста зріс на третину, було зведено вісім дитячих садочків та створено базу для багатьох комунальних підприємств.

Голова Бахмутської МВА Олексій Рева, згадуючи колегу, підкреслив його вагомий внесок:

"Для бахмутян він передусім залишиться творцем тієї епохи, коли наше місто активно зростало та розквітало. Віктор Іванович завжди був людиною справи, яка працювала на результат".

З 1986 року Віктор Ляшко працював на рівні міністерства ЖКГ, а в період з 1990 по 1994 рік представляв інтереси виборців як позапартійний народний депутат у парламенті першого скликання.

За свою багаторічну працю він був удостоєний звання "Почесний громадянин Бахмута" (у 1996 році) та ряду високих державних нагород, серед яких ордени "За заслуги" III ступеня та "Знак Пошани". На заслужений відпочинок Віктор Ляшко пішов у 1996 році, залишивши по собі пам'ять як про талановитого управлінця та будівничого.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що світова футбольна спільнота зазнала великої втрати — у віці 80 років пішов із життя видатний румунський фахівець Мірча Луческу. Сумну звістку повідомив спортивний журналіст Емануель Рошу, зазначивши, що причиною смерті стала низка серцевих нападів, які легендарний тренер переніс останнім часом.