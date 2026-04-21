Ушел из жизни бывший нардеп Ляшко: что известно

21 апреля Бахмутская громада получила печальное известие: на 91-м году жизни остановилось сердце Виктора Ивановича Ляшко. Человек исключительной судьбы он сумел пройти путь от обычного рабочего до высоких государственных должностей, став народным депутатом и замминистра.

О потере сообщили в Бахмутской городской военной администрации. Жизнеописание Виктора Ляшко тесно переплетено с развитием Донбасса. Родившись в 1935 году в селе Щурово, он посвятил свою карьеру жилищно-коммунальному сектору и развитию инфраструктуры.

Самая яркая страница его деятельности связана с Бахмутом (тогдашним Артемовском), где с 1973 по 1982 годы он возглавлял горисполком. За это десятилетие жилищный фонд города вырос на треть, было построено восемь детских садов и создана база для многих коммунальных предприятий.

Председатель Бахмутской ГВА Алексей Рева, вспоминая коллегу, подчеркнул его весомый вклад:

"Для бахмутян он, прежде всего, останется творцом той эпохи, когда наш город активно рос и расцветал. Виктор Иванович всегда был человеком дела, работавшего на результат".

С 1986 года Виктор Ляшко работал на уровне министерства ЖКХ, а в период с 1990 по 1994 годы представлял интересы избирателей как внепартийный народный депутат в парламенте первого созыва.

За свой многолетний труд он был удостоен звания Почетный гражданин Бахмута (в 1996 году) и ряда высоких государственных наград, среди которых ордена За заслуги III степени и Знак Почета. На заслуженный отдых Виктор Ляшко ушел в 1996 году, оставив после себя память как о талантливом управленце и устроителе.

