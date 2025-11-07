Около 1 млрд грн в год – потенциал налоговых поступлений от создателей контента для OnlyFans. Об этом заявил народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

«Перестаньте лгать самим себе» – в Раде заявили, как можно пополнять бюджет

" Есть только одно "но". Чтобы получить эти средства в бюджет, нужно перестать лгать самим себе, использовать псевдоморализаторство для получения политических бонусов, а бюджетные миллионы гривен – для контрольных закупок такого контента. Все это связано с декриминализацией ст. 301 УК – вопросом, который уже давно должен был решить парламент ", – отмечает Гетманцев.

По словам нардепа, пока вместо существенных потенциальных поступлений в бюджет, есть более 380 млн грн налоговой задолженности создателей контента только за 2020-2022 гг.

Если брать 2023 год, то цифры поражают еще больше. За этот период 7914 украинцев получили доход на платформе на сумму около 5 млрд грн, что на 750 млн грн больше, чем за три предыдущих года.

"Однако это данные платформы. За 2024 год только 152 украинца официально задекларировали 132,8 млн грн дохода от платформы OnlyFans. В бюджет по этому начислено более 13 млн грн налога", – сообщил политик.

Он подчеркнул, что недавно петиция о декриминализации производства контента для взрослых довольно быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор утверждает: уже уплатила более 40 миллионов гривен налогов, хочет и дальше честно декларировать и платить их, но сталкивается с угрозами уголовного преследования.

"С одной стороны государство готово брать налоги с деятельности на платформе, а с другой – занимается уголовными преследованиями тех, кто занимается этой деятельностью. Так быть не может. Пора остановить фестиваль лицемерия и декриминализировать 301 статью", – подчеркнул Даниил Гетманцев.

