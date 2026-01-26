logo_ukra

Переговори чи марафон? Давид Арахамія здивував вибором взуття від Balenciaga в ОАЕ
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори чи марафон? Давид Арахамія здивував вибором взуття від Balenciaga в ОАЕ

Стиль на мільйон: Арахамія прийшов на дипломатичну зустріч у кросівках для бігу за ціною понад 50 тисяч гривень

26 січня 2026, 15:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія привернув увагу медіа та соцмереж своїм виглядом під час офіційних перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ). Політик обрав для дипломатичного заходу неформальний стиль, доповнивши образ біговими кросівками люксового бренду Balenciaga.

Вартість цієї моделі взуття оцінюється у 1190 доларів (приблизно 50 тисяч гривень). Такий вибір гардероба викликав жваве обговорення у мережі: користувачі жартують, чи не збирається представник України влаштувати "спортивний забіг" замість тривалих обговорень у залах засідань.

                                                                                                                                                    

Нагадаємо, що переговори в Абу-Дабі за участю української делегації стосуються пошуку шляхів досягнення миру та припинення вогню. Це не перший випадок, коли взуття Арахамії стає темою для новин — раніше він уже з’являвся на публічних заходах у кросівках відомих брендів, ціна яких значно перевищує середні споживчі витрати.

