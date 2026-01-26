Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привлек внимание медиа и соцсетей своим видом во время официальных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ). Политик выбрал для дипломатического мероприятия неформальный стиль, дополнив образ беговыми кроссовками люксового бренда Balenciaga.

Переговоры или марафон? Давид Арахамия удивил выбором обуви от Balenciaga в ОАЭ

Стоимость этой модели обуви оценивается в 1190 долларов (около 50 тысяч гривен). Такой выбор гардероба вызвал оживленное обсуждение в сети: пользователи шутят, не собирается ли представитель Украины устроить спортивный забег вместо длительных обсуждений в залах заседаний.

Напомним, что переговоры в Абу-Даби с участием украинской делегации касаются поиска путей достижения мира и прекращения огня. Это не первый случай, когда обувь Арахамии становится темой для новостей — раньше она уже появлялась на публичных мероприятиях в кроссовках известных брендов, цена которых значительно превышает средние потребительские расходы.

