Переговоры или марафон? Давид Арахамия удивил выбором обуви от Balenciaga в ОАЭ
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры или марафон? Давид Арахамия удивил выбором обуви от Balenciaga в ОАЭ

Стиль на миллион: Арахамия пришел на дипломатическую встречу в кроссовках для бега по цене более 50 тысяч гривен

26 января 2026, 15:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия привлек внимание медиа и соцсетей своим видом во время официальных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ). Политик выбрал для дипломатического мероприятия неформальный стиль, дополнив образ беговыми кроссовками люксового бренда Balenciaga.

Стоимость этой модели обуви оценивается в 1190 долларов (около 50 тысяч гривен). Такой выбор гардероба вызвал оживленное обсуждение в сети: пользователи шутят, не собирается ли представитель Украины устроить спортивный забег вместо длительных обсуждений в залах заседаний.

                                                                                                                          

Напомним, что переговоры в Абу-Даби с участием украинской делегации касаются поиска путей достижения мира и прекращения огня. Это не первый случай, когда обувь Арахамии становится темой для новостей — раньше она уже появлялась на публичных мероприятиях в кроссовках известных брендов, цена которых значительно превышает средние потребительские расходы.

