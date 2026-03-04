Пальне дорожчає: Рада вже готує рятівне рішення

У Верховній Раді України ухвалили закон про формування стратегічного резерву пального. Документ має стати додатковим стабілізуючим механізмом для енергетичного ринку, який останніми днями реагує на зростання світових цін на нафту, геополітичну напругу та валютні коливання.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в апараті парламенту, Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів, тому будь-які зміни на зовнішніх ринках швидко відображаються на цінниках на АЗС. Водночас у профільному комітеті наголошують: попри підвищення вартості, дефіциту пального в країні наразі немає.

Закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" передбачає створення стратегічних резервів, які можуть частково – до 25% — зберігатися в країнах ЄС. Формувати й підтримувати запаси зобов’яжуть імпортерів та виробників. Використання резерву дозволятиметься виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційних операцій.

Документ набирає чинності поетапно. Повноцінне накопичення ресурсу потребує часу для розбудови інфраструктури та фактичного наповнення сховищ. Наразі механізм запущено нормативно, однак інтервенції на ринку ще не проводяться, тож поточна цінова динаміка не пов’язана із застосуванням резервів.

До завершення формування системи держава використовує інші інструменти впливу: постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання, координацію з трейдерами для забезпечення стабільного імпорту й логістики, а також контроль за дотриманням конкурентного законодавства та протидію можливим змовам на ринку.

