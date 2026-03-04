Горючее дорожает: Рада уже готовит спасительное решение

В Верховной Раде Украины был принят закон о формировании стратегического резерва горючего. Документ должен стать дополнительным стабилизирующим механизмом для энергетического рынка, в последние дни реагирующий на рост мировых цен на нефть, геополитическое напряжение и валютные колебания.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Как сообщили в аппарате парламента, Украина во многом зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому любые изменения на внешних рынках быстро отражаются на ценниках на АЗС. В то же время в профильном комитете отмечают: несмотря на повышение стоимости, дефицита горючего в стране пока нет.

Закон "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" предусматривает создание стратегических резервов, которые могут частично – до 25% – храниться в странах ЕС. Формировать и поддерживать запасы обяжут импортеров и изготовителей. Использование резерва будет разрешено исключительно в кризисных ситуациях, а не для коммерческих операций.

Документ вступает в силу поэтапно. Полноценное накопление ресурса требует времени для развития инфраструктуры и фактического наполнения хранилищ. Пока механизм запущен нормативно, однако интервенции на рынке еще не проводятся, поэтому текущая ценовая динамика не связана с применением резервов.

До завершения формирования системы государство использует другие инструменты влияния: постоянный мониторинг цен, маржи и объемов поставок, координацию с трейдерами для обеспечения стабильного импорта и логистики, а также контроль соблюдения конкурентного законодательства и противодействие возможным сговорам на рынке.

