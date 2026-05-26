Признак ослабления или правильный шаг: народный депутат оценил неожиданные переговоры Президента с Верховной Радой

Глава государства Владимир Зеленский открыл серию индивидуальных переговоров с лидерами парламентских сил. Встречи проходят в закрытом формате, а в процесс вовлечено высшее военно-политическое руководство страны, что подчеркивает чрезвычайную важность вопросов, вынесенных на повестку дня.

Владимир Зеленский и Алексей Гончаренко

"Зеленский прямо сейчас уже встречается с руководителями парламентских фракций и групп", — сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По информации парламентария, Президент работает не один. Диалог с представителями законодательной власти построен в формате очередных аудиенций, где со стороны Банковой также находятся ключевые фигуры и силовики.

"Зеленский вместе с Арахамией, Стефанчуком и Будановым поочередно проводит встречи", — отмечает нардеп, добавляя, что четко определенный список приглашенных содержит лидеров разных политических крыльев, в частности, Олега Кулинича, Юрия Бойко, Антонину Славицкую, Игоря Палицу, Юлию Тимошенко и Дмитрия Разумкова. Представителя от "Голоса" еще согласовывают, а завершать марафон встреч Петр Порошенко.

Такой шаг со стороны Офиса Президента уникален для текущей политической конъюнктуры. Подобных масштабных индивидуальных консультаций с депутатским корпусом не фиксировалось в течение всего пребывания настоящего гаранта в должности.

"Такой формат встреч – это впервые за 7 лет президентства Зеленского", – акцентирует Гончаренко.

Несмотря на очевидную необходимость консолидации и восстановления баланса между ветвями власти в условиях военного положения, политические эксперты и депутаты видят в этом шаге компромисс, на который Банкова вынуждена идти по внутренним обстоятельствам.

"То, что Зеленский наконец-то встречается с депутатами и главами фракций – абсолютно правильная и нужная вещь", — заключает народный избранник, добавляя в то же время собственную оценку ситуации: — "но это также признак того, насколько он ослаб".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил очередную порцию пропагандистских обвинений в адрес Украины, связанных с переносом в столицу останков Андрея Мельника, а также прокомментировал ситуацию вокруг российских угроз ударов по украинским предприятиям.



