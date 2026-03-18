Нові зміни в мобілізації: яку ініціативу просувають у Раді

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15086, який пропонує змінити підхід до залучення військовослужбовців до бойових дій. Ініціатива передбачає запровадження обов’язкового періоду адаптації після завершення підготовки.

Згідно з документом, військові, які проходять службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, не залучатимуться до безпосередньої участі у боях протягом трьох місяців після завершення базової загальновійськової підготовки або випуску з військових вишів.

Як зазначають автори законопроєкту, найбільші втрати серед особового складу фіксуються саме у перші тижні після прибуття на фронт. У цей період військові ще не адаптовані до бойового стресу, не знають специфіки позицій і не інтегровані у підрозділи.

Наразі законодавство не містить чітких обмежень щодо негайного залучення новопідготовлених військових до бойових завдань. На практиці це означає, що бійців одразу після навчання можуть направляти на лінію зіткнення без достатнього часу на адаптацію, поглиблення навичок і злагодження з підрозділом.

Ініціатори змін наголошують: сучасна війна вимагає високого рівня підготовки та координації. Саме тому необхідно на законодавчому рівні закріпити мінімальний період, протягом якого військові зможуть пройти додаткове навчання, адаптуватися до умов служби та підвищити свою ефективність без зайвого ризику для життя.

