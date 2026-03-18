Новые изменения в мобилизации: какую инициативу продвигают в Раде
НОВОСТИ

Новые изменения в мобилизации: какую инициативу продвигают в Раде

Три месяца адаптации вместо немедленной отправки: законопроект должен снизить потери среди военных

18 марта 2026, 15:01
Автор:
Кравцев Сергей

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15086, предлагающий изменить подход к привлечению военнослужащих к боевым действиям. Инициатива предусматривает введение обязательного периода адаптации после завершения подготовки.

Новые изменения в мобилизации: какую инициативу продвигают в Раде

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно документу, военные, проходящие службу по контракту или по призыву во время мобилизации, не будут привлекаться к непосредственному участию в боях в течение трех месяцев после завершения базовой общевойсковой подготовки или выпуска из военных вузов.

Как отмечают авторы законопроекта, наибольшие потери среди личного состава фиксируются именно в первые недели после прибытия на фронт. В этот период военные еще не приспособлены к боевому стрессу, не знают специфики позиций и не интегрированы в подразделения.

Законодательство не содержит четких ограничений относительно немедленного привлечения новоподготовленных военных к боевым задачам. На практике это означает, что бойцы сразу после обучения могут направляться на линию столкновения без достаточного времени на адаптацию, углубление навыков и согласование с подразделением.

Инициаторы изменений подчеркивают: современная война требует высокого уровня подготовки и координации. Именно поэтому необходимо на законодательном уровне закрепить минимальный период, в течение которого военные смогут пройти дополнительную учебу, адаптироваться к условиям службы и повысить свою эффективность без лишнего риска для жизни.

Читайте на портале "Комментарии" — пока в Украине продолжается полномасштабная война, остановить мобилизацию невозможно. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил полковник Владимир Кобылянский, заместитель начальника 199-го учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.




