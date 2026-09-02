Небо над Росією може стати пасткою: у Раді пояснили, чим Кремлю загрожує заява Зеленського

Заява президента Володимира Зеленського про ризики для авіації в російському небі може мати значно серйозніші наслідки, ніж просто політичне попередження. Так вважає народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

За його словами, офіційне попередження про небезпеку польотів здатне запустити низку міжнародних і національних процедур у сфері цивільної авіації. Йдеться, зокрема, про рекомендації та повідомлення від авіаційних регуляторів, а також NOTAM для пілотів.

Окремим ударом, на думку Чернєва, стане страхування. Міжнародні страхові компанії можуть переглядати умови покриття польотів у небезпечній зоні або суттєво підвищувати відповідні премії. У результаті уряди країн і самі авіакомпанії можуть відмовлятися від частини рейсів до РФ.

Найбільш вразливим місцем російської авіасистеми депутат називає московський авіавузол. Він працює за централізованою моделлю, через яку проходить значна частина внутрішніх та міжнародних маршрутів. За оцінкою Чернєва, московські аеропорти щорічно обслуговують близько 70-75 млн пасажирів.

Тому навіть часткове скорочення авіасполучення може мати для Росії не лише економічні, а й соціальні наслідки. Мільйони людей втратять швидкий доступ до інших регіонів і країн, а бізнес та логістика зіткнуться з додатковими обмеженнями.

Єгор Чернєв також вважає, що тривале порушення авіасполучення здатне вплинути на зв’язність самої РФ. Віддалені регіони можуть дедалі більше орієнтуватися на сусідні центри впливу, а не на Москву.

Таким чином, боротьба за повітряний простір може вийти далеко за межі військової сфери – і стати серйозним випробуванням для економіки та внутрішньої стабільності Росії.

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