Небо над Россией может стать ловушкой: в Раде объяснили, чем Кремлю грозит заявление Зеленского

Заявление президента Владимира Зеленского о рисках для авиации в российском небе может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто политическое предупреждение. Так считает народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

По его словам, официальное предупреждение об опасности полетов способно запустить целый ряд международных и национальных процедур в сфере гражданской авиации. Речь идет, в частности, о рекомендациях и сообщениях от авиационных регуляторов, а также NOTAM для пилотов.

Отдельным ударом, по мнению Чернева, станет страхование. Международные страховые компании могут пересматривать условия покрытия полетов в опасной зоне или существенно повышать соответствующие премии. В результате правительства стран и сами авиакомпании могут отказываться от части рейсов в Россию.

Наиболее уязвимым местом российской авиасистемы депутат называет московский авиаузел. Он работает по централизованной модели, по которой проходит значительная часть внутренних и международных маршрутов. По оценке Чернева, московские аэропорты ежегодно обслуживают около 70-75 млн пассажиров.

Поэтому даже частичное сокращение авиасообщения может иметь для России не только экономические, но и социальные последствия. Миллионы людей потеряют быстрый доступ к другим регионам и странам, а бизнес и логистика столкнутся с дополнительными ограничениями.

Егор Чернев также считает, что продолжительное нарушение авиасообщения способно повлиять на связность самой РФ. Удаленные регионы могут все больше ориентироваться на соседние центры влияния, а не на Москву.

Таким образом, борьба за воздушное пространство может выйти за рамки военной сферы – и стать серьезным испытанием для экономики и внутренней стабильности России.

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