«Не согласимся на второй сорт»: в Раде предупредили о ловушке для Украины от союзников

Украину могут пытаться лишить исторического шанса, появляющегося раз в столетие на фоне глобальной перестройки мира. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев, комментируя перспективы интеграции страны в западные союзы.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, каждый излом мирового порядка открывает короткое "окно возможностей" для государств, ранее остававшихся на периферии международной политики. Украина, долгое время не имевшая полноценного влияния, смогла изменить свой статус благодаря войне и сопротивлению агрессии.

Политик подчеркнул, что ранее Киев фактически исключали из ключевых процессов: не спешили принимать Европейский Союз и НАТО, а важные решения часто принимались без учета украинских интересов.

Однако сейчас, по его оценке, Украина стала слишком значима, чтобы ее игнорировать. В то же время даже союзники могут пытаться сохранить старые подходы, предлагая Киеву ограниченные форматы участия.

Егор Чернев подверг критике идеи так называемого "частичного членства" в ЕС без права голоса и доступа к общему бюджету. По его мнению, такие предложения являются попыткой символических уступок без реального содержания и не отвечают вкладу Украины в безопасность Европы.

"Невозможно строить новый мир по старым правилам", — подчеркнул депутат, добавив, что страна не должна соглашаться на компромиссы, закрепляющие неравноправное положение.

Он также подчеркнул, что борьба Украины имеет реальную цену, и потому государство ожидает полноценного места в новой архитектуре безопасности и политики, а не символических решений.

