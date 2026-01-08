Народній депутатці Ганні Скороход змінили запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід для народної депутатки Ганни Скороход.

Ганна Скороход. Фото: з відкритих джерел

Для підозрюваної у вимаганні 250 тисяч доларів США за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО збільшили розмір застави до 4 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Разом з тим, за скаргою сторони захисту, суд скасував обов'язок депутатки носити електронний засіб контролю.

"Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП на рішення ВАКС від 9 грудня 2025 року про застосування запобіжного заходу до народного депутата України, яку викрили спільно з іншими особами на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки", — зазначили у САП.

Раніше заставу для Скороход визначили у розмірі 3 млн 28 тис. грн. Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомляв портал "Коментарі", на початку грудня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Служба безпеки України заявили про викриття організованої злочинної групи. У розслідуванні фігурує народна депутатка, яка, за даними слідства, очолювала цю групу. Зафіксовано, що парламентарка разом із помічниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів США.

Як писало видання "Коментарі", сама Ганна Скороход заявила, що не причетна до вимагання неправомірної вигоди та назвала оприлюднені НАБУ відеоматеріали сфальсифікованими. Після допиту в НАБУ вона сказала журналістам, що розслідування проти неї ґрунтується на неправдивих даних, а звинувачення — безпідставні.