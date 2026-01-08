Народной депутатке Анне Скороход изменили меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения для народного депутата Анны Скороход.

Анна Скороход. Фото: из открытых источников

Для подозреваемой в вымогательстве 250 тысяч долларов США за решение вопроса по применению санкций СНБО увеличили размер залога до 4 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вместе с тем, по жалобе стороны защиты, суд отменил обязанность депутата носить электронное средство контроля.

"Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 9 декабря 2025 года о применении меры пресечения к народному депутату Украины, разоблаченной совместно с другими лицами на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкурентке", — отметили в САП.

Ранее залог для Скороход определили в размере 3 млн. 28 тыс. грн. Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал портал "Комментарии", в начале декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Служба безопасности Украины заявили о разоблачении организованной преступной группы. В расследовании фигурирует народная депутат, которая, по данным следствия, возглавляла эту группу. Зафиксировано, что парламентарка вместе с помощниками потребовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Как писало издание "Комментарии", сама Анна Скороход заявила, что не причастна к требованию неправомерной выгоды и назвала обнародованные НАБУ видеоматериалы сфальсифицированными. После допроса в НАБУ она сказала журналистам, что расследование против нее основывается на ложных данных, а обвинения безосновательны.