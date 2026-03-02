Нардепка Шуляк "засветила" новую сумку: стоимость обновки впечатляет

Гардероб и аксессуары народных депутатов всегда привлекают внимание общественности, ведь народные избранники выбирают дорогие бренды.

Елена Шуляк. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, которая внимательно следит за новыми приобретениями топ-чиновников, медийных лиц, рассказала, сколько стоит сумка народной депутатки Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выгуляла новую сумочку. Итальянская марка Angnona. Цена — 1 380 евро. Без новых Van Cleef не считается", — написала блогерша.

Ранее Harley Quinn рассказывала о стоимости украшений Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выгуляла новый комплект украшений. Стоимость сережек — 109 500 грн. Кольцо — 79 500 грн. Представляю, что она нацепит на себя, когда Трамп приедет в Раду", — отметила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в декабре 2025 года на улице было ощутимо прохладно. И хотя декабрь радовал умеренной погодой, однако заставил доставать из шкафа теплые вещи. Или покупать новые, особенно женщин, ведь какая-то женщина не любит порадовать себя обновками. Новый мех был замечен и у председателя партии "Слуги народа" Елены Шуляк.

В Украине "открылся" сезон шуб, пишет блогер Harley Quinn. "Елена Шуляк решила не выпадать из модной повестки дня и купила себе Max Mara за 1389 евро", — сообщила блогерша.

Ранее она сообщала, что на улицы Киева, как и во всех столицах мира, возвращается мода на меховые шубы — как символ "тихой роскоши" (quiet luxury) противопоставленного минимализма stealth wealth. В этом году, по ее словам, особый спрос на соболя, рысь и крашеные куницы.



