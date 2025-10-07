Поки країна готується до надскладної зими, на порядку денному Верховної Ради — закони, які не мають нічого спільного з реальними проблемами людей і викликами, перед якими стоїть держава. Таку заяву зробив народний депутат України Дмитро Разумков.

Нардепи в шоці: «Країна ризикує залишитися без тепла і світла, а парламент займається казна-чим»

" У сесійній залі хотілося б бачити прем’єр-міністра, міністра енергетики. А ще – Кубракова і Найєма — тих, хто розпоряджався мільярдами на нібито "захист критичної інфраструктури", а потім спокійно покинули свої посади. Саме вони звітували про "100% захищену" Трипільську ТЕС, яка згодом була на 100% знищена ", – наголошує нардеп.

За його словами, те, що Росія буде продовжувати намагатися зруйнувати нашу енергетику та газотранспортну систему – не є несподіванкою, і удари продовжуються щодня.

"Але чому мільярди, витрачені на "захист", не дали жодного результату? Де обіцяні укриття? Хто відповідатиме за знищені енергооб’єкти на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, на Заході країни? Парламент сьогодні має займатися питаннями, які турбують всю країну. А не тими, на які "слуги народу" ледве можуть назбирати мінімально необхідну кількість голосів за рахунок нових "коаліцій"", – наголосив Разумков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.

Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської облпрокуратури.