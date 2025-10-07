logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы в шоке: «Страна рискует остаться без тепла и света, а парламент занимается непонятно чем»

В парламенте рассматривают далекие от реальности вопросы, считает нардеп Разумков

7 октября 2025, 14:46
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пока страна готовится к сверхсложной зиме, в повестке дня Верховной Рады законы, не имеющие ничего общего с реальными проблемами людей и вызовами, перед которыми стоит государство. Такое заявление сделал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

"В сессионном зале хотелось бы видеть премьер-министра, министра энергетики. А еще – Кубракова и Найема – тех, кто распоряжался миллиардами на якобы "защиту критической инфраструктуры", а затем спокойно покинули свои должности. Именно они отчитывались о "100% защищенной" Трипольской ТЭС, которая впоследствии была на 100% уничтожена", – отмечает нардеп.

По его словам, то, что Россия будет продолжать пытаться разрушить нашу энергетику и газотранспортную систему – не является неожиданностью, и удары продолжаются каждый день.

"Но почему миллиарды, потраченные на "защиту", не принесли никакого результата? Где обещаны укрытия? Кто будет отвечать за уничтоженные энергообъекты в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, на западе страны?

Парламент сегодня должен заниматься вопросами, беспокоящими всю страну. А не теми, на которые "слуги народа" едва могут собрать минимально необходимое количество голосов за счет новых "коалиций" ", – подчеркнул Разумков.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска начали массовый террор украинцев, передвигающихся в наземном транспорте. Удары наносят как по железной дороге, так и по общественному транспорту в прифронтовых городах.

Так, в Херсоне в результате российского удара по остановке общественного транспорта погиб мужчина, еще один ранен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской облпрокуратуры.



