Нардепи шоковані: у Зеленського готують жорсткі методи для Ради

У Верховній Раді назріла криза — ситуацію вже не приховують та не намагаються знайти якісь пояснення. Пленарний день 24 березня скасували, а народним депутатам фракції “Слуга народу” ймовірно будуть ставити жорсткі умови.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що “Слугам народу” погрожують побиттям в середу, якщо вони не будуть голосувати.

“Близький до Володимира Зеленського і до Офісу Президента Володимир Петров напряму заявив, що “Слуг народу” потрібно побити, якщо вони не розуміють, що потрібно виконувати волю Верховного Головнокомандувача”, — зазначив нардеп.

Політик підкреслив, що ця заява зʼявилась саме тоді, коли в Раді повністю відсутні голоси.

“І це не просто заява Петрова. Це саме привіт від Зеленського народним депутатам. По моїм даним, в цю середу в кварталі плануються провокації та показове побиття декількох депутатів “Слуг народу”, — повідомив народний депутат.

За його словами, задум простий — щоб всі інші боялись і голосували все, що спускає Офіс Президента.

Розповів політик і про інші ймовірні погрози нардепам.

“Володимир Золкін, людина з пулу Петрова і Офісу Президента, також погрожував депутатам “Слуг народу”... “Слуг” вирішили збирати в цей раз не пряником, а батогом”, — зауважив політик.

Зазначимо, що, за словами Золкіна, потрібно прибрати блокпости біля Верховної Ради, “щоб громадяни могли прийти та подякувати втомленим депутатам за роботу.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що в Раді розповіли, до чого насправді призведе "бусифікація".




