Нардепи шоковані: у Зеленського готують жорсткі методи для Ради

Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді назріла криза — ситуацію вже не приховують та не намагаються знайти якісь пояснення. Пленарний день 24 березня скасували, а народним депутатам фракції “Слуга народу” ймовірно будуть ставити жорсткі умови.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що “Слугам народу” погрожують побиттям в середу, якщо вони не будуть голосувати.
Політик підкреслив, що ця заява зʼявилась саме тоді, коли в Раді повністю відсутні голоси.
За його словами, задум простий — щоб всі інші боялись і голосували все, що спускає Офіс Президента.
Розповів політик і про інші ймовірні погрози нардепам.
Зазначимо, що, за словами Золкіна, потрібно прибрати блокпости біля Верховної Ради, “щоб громадяни могли прийти та подякувати втомленим депутатам за роботу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, до чого насправді призведе “бусифікація”.