Головна Новини Політика рада Нардепи шоковані: у Зеленського готують жорсткі методи для Ради
Нардепи шоковані: у Зеленського готують жорсткі методи для Ради

Народний депутат Гончаренко припустив, що депутатів фракції “Слуга народу” збиратимуть в Раду батогом

23 березня 2026, 12:32
Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді назріла криза — ситуацію вже не приховують та не намагаються знайти якісь пояснення. Пленарний день 24 березня скасували, а народним депутатам фракції “Слуга народу” ймовірно будуть ставити жорсткі умови. 

Нардепи шоковані: у Зеленського готують жорсткі методи для Ради

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що “Слугам народу” погрожують побиттям в середу, якщо вони не будуть голосувати. 

“Близький до Володимира Зеленського і до Офісу Президента Володимир Петров напряму заявив, що “Слуг народу” потрібно побити, якщо вони не розуміють, що потрібно виконувати волю Верховного Головнокомандувача”, — зазначив нардеп. 

Політик підкреслив, що ця заява зʼявилась саме тоді, коли в Раді повністю відсутні голоси. 

“І це не просто заява Петрова. Це саме привіт від Зеленського народним депутатам. По моїм даним, в цю середу в кварталі плануються провокації та показове побиття декількох депутатів “Слуг народу”, — повідомив народний депутат. 

За його словами, задум простий — щоб всі інші боялись і голосували все, що спускає Офіс Президента.

Розповів політик і про інші ймовірні погрози нардепам. 

“Володимир Золкін, людина з пулу Петрова і Офісу Президента, також погрожував депутатам “Слуг народу”... “Слуг” вирішили збирати в цей раз не пряником, а батогом”, — зауважив політик.

Зазначимо, що, за словами Золкіна, потрібно прибрати блокпости біля Верховної Ради, “щоб громадяни могли прийти та подякувати втомленим депутатам за роботу. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, до чого насправді призведе “бусифікація”.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/53462
Новини

Всі новини