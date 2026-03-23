Нардепы шокированы: у Зеленского готовят жесткие методы для Рады

В Верховной Раде назрел кризис – ситуацию уже не скрывают и не пытаются найти какие-либо объяснения. Пленарный день 24 марта отменили, а народным депутатам фракции "Слуга народа", вероятно, будут ставить жесткие условия.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "Слугам народа" угрожают избиением в среду, если они не будут голосовать.

"Близкий к Владимиру Зеленскому и к Офису Президента Владимир Петров напрямую заявил, что "Слуг народа" нужно бить, если они не понимают, что нужно выполнять волю Верховного Главнокомандующего", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что это заявление появилось именно тогда, когда в Раде полностью отсутствовали голоса.

"И это не просто заявление Петрова. Это именно привет от Зеленского народным депутатам. По моим данным, в эту среду в квартале планируются провокации и показательное избиение нескольких депутатов "Слуг народа", — сообщил народный депутат.

По его словам, замысел простой – чтобы все остальные боялись и голосовали все, что спускает Офис Президента.

Рассказал политик и о других возможных угрозах нардепам.

"Владимир Золкин, человек из пула Петрова и Офиса Президента, также угрожал депутатам "Слуг народа"... "Слуг" решили собирать в этот раз не пряником, а кнутом", — отметил политик.

Отметим, что, по словам Золкина, нужно убрать блокпосты возле Верховной Рады, чтобы граждане могли прийти и поблагодарить уставших депутатов за работу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, к чему на самом деле приведет "бусификация".




