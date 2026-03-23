Нардепы шокированы: у Зеленского готовят жесткие методы для Рады

Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде назрел кризис – ситуацию уже не скрывают и не пытаются найти какие-либо объяснения. Пленарный день 24 марта отменили, а народным депутатам фракции "Слуга народа", вероятно, будут ставить жесткие условия.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что "Слугам народа" угрожают избиением в среду, если они не будут голосовать.
Политик подчеркнул, что это заявление появилось именно тогда, когда в Раде полностью отсутствовали голоса.
По его словам, замысел простой – чтобы все остальные боялись и голосовали все, что спускает Офис Президента.
Рассказал политик и о других возможных угрозах нардепам.
Отметим, что, по словам Золкина, нужно убрать блокпосты возле Верховной Рады, чтобы граждане могли прийти и поблагодарить уставших депутатов за работу.
