Нардепи хапаються за голову: у Раді хочуть повернути епоху Януковича

Українських парламентарів нерідко ловили на порушеннях при голосуванні. Деякі нардепи голосували за свої колег. Особливо це було помітно у домайданні часи, коли депутати фракції, яку тісно пов’язували з тодішнім президентом, а нині втікачем, Віктором Януковичем, ухвалювали законопроєкти ледь не у пів порожнім залі. У Раді припустили, що певний варіант кнопкодавства зараз хочуть повернути.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков прокоментував рішення проводити засідання Ради у підвалі та голосувати через застосунок у телефоні. Політик переконаний, що нардепи можуть продовжувати працювати і під час тривоги у залі Верховної Ради.

“Вони пішли іншим шляхом, намагаються повернути кнопкодавство і повернути голосування в підвалі. Я розумію, що всім дуже страшно, але люди продовжують ходити вулицями навіть під час тривог. Підприємці дуже часто продовжують працювати. І я думаю, що Верховна Рада в цьому плані не виняток”, — зазначив політик.

Тим нардепам, яким дуже страшно, він порадив скласти мандат та доєднатися до лав Збройних Сил України. Але зауважив, що його колеги по парламенту це робити не хочуть, а вирішили сховатися у підвалі.

Він зауважив, що щодо голосування, пояснюють, що нібито голосувати можна буде тільки у підвалі. Однак, уточнив, що він та його колеги не збираються голосувати у такому форматі. Пояснює, що “це незаконно, це пряма дорога до законів 16 січня”.

Така процедура не передбачена законом про регламент Верховної Ради, акцентував нардеп. Він також нагадав, що після введення сенсорної кнопки в Раді не було жодного кнопкодавства.

“Якщо це буде відбуватися в підвалі, то спокійно можна буде зібрати телефони, камер там недостатньо і тиснути і за себе, і за колег по фракції. А взагалі, може, можна тоді видати один телефон для керівника монобільшості, щоб він за всі голосував, та і люди ще й ходити на роботу не будуть. Тому брати участь в цьому цирку ми не будемо. Голосувати в такий формат ми не будемо”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою має бути мінімальна пенсія, на думку нардепів.



