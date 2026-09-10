Нардепы хватаются за голову: в Раде хотят вернуть эпоху Януковича

Украинских парламентариев нередко ловили на нарушениях при голосовании. Некоторые нардепы голосовали за своих коллег. Особенно это было заметно в домайданные времена, когда депутаты фракции, которую тесно связывали с тогдашним президентом, а ныне беглецом, Виктором Януковичем, принимали законопроекты чуть ли не в полупустом зале. В Раде предположили, что определенный вариант кнопкодавства сейчас хотят вернуть.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков прокомментировал решение проводить заседание Рады в подвале и голосовать через приложение в телефоне. Политик уверен, что нардепы могут продолжать работать и во время тревоги в зале Верховной Рады.

"Они пошли другим путем, пытаются вернуть кнопкодавство и вернуть голосование в подвале. Я понимаю, что всем очень страшно, но люди продолжают ходить по улицам даже во время тревог. Предприниматели очень часто продолжают работать. И я думаю, что Верховная Рада в этом плане не исключение", — отметил политик.

Тем нардепам, которым очень страшно, он посоветовал сложить мандат и присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. Но отметил, что его коллеги по парламенту это делать не хотят, а решили спрятаться в подвале.

Он отметил, что по голосованию объясняют, что якобы голосовать можно будет только в подвале. Однако уточнил, что он и его коллеги не собираются голосовать в таком формате. Объясняет, что "это незаконно, это прямой путь к законам 16 января".

Такая процедура не предусмотрена законом о регламенте Верховной Рады, подчеркнул нардеп. Он также напомнил, что после ввода сенсорной кнопки в Раде не было ни одного кнопкодавства.

"Если это будет происходить в подвале, то спокойно можно будет собрать телефоны, камер там недостаточно и давить и за себя, и за коллег по фракции. А вообще, может, можно тогда выдать один телефон для руководителя монобольшинства, чтобы он за все голосовал, да и люди еще и ходить на работу не будут. Поэтому участвовать в этом цирке мы не будем. Голосовать в такой формат мы не будем”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой должна быть минимальная пенсия, по мнению нардепов.



