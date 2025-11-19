Нардепы фракции «Слуга народа» сделали заявление с призывом создать новое правительство

Нардеп Никита Потураев из фракции "Слуга Народа" обнародовал заявление с призывом создать коалицию национальной устойчивости с проукраинскими силами в парламенте и правительство национальной устойчивости. По его словам, в настоящее время 10 депутатов фракции ее подписали, впрочем, она открыта к присоединению.

Причиной призыва является дело о хищениях в Энергоатоме, которое расследует НАБУ и САП.

Представитель фракции Палийчук в комментарии журналистам уже заявила, что заявление Потураева не является "позицией фракции", а "заявлением отдельных депутатов".

Приводим полное заявление нардепа:

"Осознавая значительное усиление угрозы для существования Украинского государства в результате разоблачения масштабных коррупционных сделок на высших ступенях государственного управления и последующего кризиса доверия к ключевым институтам власти, мы, народные депутаты Украины — представители фракции политической партии "Слуга народа", заявляем о своей политической позиции:

1. "Неприкасаемых" не должно быть.

Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП о деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно. Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастными к деятельности этой группировки — к ним также должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины.

2. Полная поддержка НАБУ и САП.

Все органы государственной власти, без исключения, должны содействовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.

Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины.

3. Коалиция национальной стойкости.

Для возобновления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости.

Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению.

4. Правительство национальной стойкости – без партийных квот и кулуарных договоренностей.

После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию Правительства национальной устойчивости.

Такое Правительство должно быть:

• сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей",

• составлено из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях,

• ориентированное на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

Члены такого Правительства должны отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы и не использовать занимаемые должности как трамплин для будущих политических кампаний.

5. Конституционный баланс власти и укрепление доверия к институту Президента.

Властный треугольник: Президент Украины – Верховная Рада Украины – Кабинет Министров Украины – должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики.

Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам.

Мы убеждены, что Президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров.

Мы обращаемся к украинскому гражданскому обществу, украинским медиа, а также к нашим международным друзьям и партнерам с призывом поддержать эту инициативу, как необходимое условие для продолжения совместной борьбы за сохранение независимости и суверенитета Украины.

В раздоре — поражение.

В единстве, очищении и справедливости – победа.

Слава Украине!".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию. По ее словам, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько глав комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака.