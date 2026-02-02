Нардепы теряют терпение: власть генерирует абсолютно вредные запреты

Рубрики
В сети интернет распространяется очередная инициатива – начать штрафовать рестораны на 30% от заказа, если они будут включать в чек плату за генератор без согласования с клиентом.
Народная депутат Анна Скороход прокомментировала эту инициативу. По ее словам, бизнес в Украине выживает в бесчеловечных условиях.
Нардепка отметила, что вместо того, чтобы поддержать предпринимателей через правительственные программы, компенсацией горючего или контролем за резким ростом цен на генераторы, власти генерируют абсолютно вредные запреты, которые приведут к еще большим потерям.
По словам Скороход, такие решения не помогут решить проблему. Она отметила, что из-за таких действий в результате пострадает конечный потребитель.
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого. По его словам, за ошибки властей придется рассчитываться всем украинцам.