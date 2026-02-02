Нардепы теряют терпение: власть генерирует абсолютно вредные запреты

В сети интернет распространяется очередная инициатива – начать штрафовать рестораны на 30% от заказа, если они будут включать в чек плату за генератор без согласования с клиентом.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народная депутат Анна Скороход прокомментировала эту инициативу. По ее словам, бизнес в Украине выживает в бесчеловечных условиях.

"Сейчас каждое заведение — "пункт несокрушимости", который обеспечивает свое функционирование исключительно за свой счет. Владельцы позволяют зарядить телефон, поработать и просто согреться, если дома темно", — подчеркнула политик.

Нардепка отметила, что вместо того, чтобы поддержать предпринимателей через правительственные программы, компенсацией горючего или контролем за резким ростом цен на генераторы, власти генерируют абсолютно вредные запреты, которые приведут к еще большим потерям.

"Последствия таких штрафов будут обратными: заведения начнут закрываться или повышать цены в меню. Только уже не на время отключений, а на постоянной основе, потому что бизнес будет вынужден сам страховать свои риски", – спрогнозировала она.

По словам Скороход, такие решения не помогут решить проблему. Она отметила, что из-за таких действий в результате пострадает конечный потребитель.

"Как всегда", — подытожила народная депутат.

