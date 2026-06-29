Нардепа от «Слуги народа» задержали за дело о взятках: что назначил суд (ОБНОВЛЕНО)

В Украине задержан действующий народный депутат, обвиняемый в получении взяток за помощь частным фирмам в медицинских тендерах. Задержание провели работники НАБУ по приказу Высшего антикоррупционного суда, поскольку политик постоянно игнорировал судебные слушания.

Нардеп Сергей Кузьминых

"Обвиняемый систематически не являлся на заседания, — отметили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, — а последняя такая неявка была связана с его рабочей поездкой в Королевство Испания".

В настоящее время нардеп находится в изоляторе. Прокуроры потребовали отправить его под стражу без права внесения залога. Суд назначил рассмотрение этого вопроса сегодня, 29 июня 2026 года, в 11:00.

Дело тянется еще с начала 2022 года. По версии следствия, депутат через посредника взял 558 тысяч гривен взятки. Это были 30% стоимости контракта на покупку УЗИ-аппарата для житомирской больницы. За эти деньги он пообещал надавить на руководство больницы, чтобы победу отдали конкретной фирме.

"Народный избранник также гарантировал, что за аналогичный "откат в 30 процентов" поможет подписать еще два соглашения, — отмечают правоохранители, — которые касались закупки томографа и лапароскопического оборудования на сумму более 38 миллионов гривен". Действия политика расцениваются как злоупотребление влиянием.

Хотя дело передали в суд еще в 2022 году, процесс затянулся почти на четыре года из-за постоянного отсутствия подсудимого. Он пропускал заседание в конце 2025 года и несколько раз в 2026 году. Поэтому суд дважды наказывал его штрафами. Свое отсутствие депутат часто оправдывал загранкомандировками, которые странным образом совпадали с датами судов. В САП подчеркнули, что такое поведение создало реальную угрозу затягивания дела, поэтому жесткая мера пресечения необходима для завершения процесса в разумные сроки.

Учитывая фото, речь идет о народном депутате Украины от партии "Слуга народа" Сергее Кузьминых.

ОБНОВЛЕНО: ВАКС не взял нардепа Кузьминых под стражу, а назначил круглосуточный домашний арест. Также народный избранник будет носить электронный браслет. 49 тыс. грн залога суд взыскал в доход государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Южанина рассказала о масштабах коррупции в Украине .