Нардеп заявил, что «прямо сейчас Кремлю будет нанесен смертельный удар»

Верховная Рада поддержала в первом чтении переименование копейки в шаг. "За" — 264, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп заявив, що «прямо зараз Кремлю буде завдано смертельного удару»

Другой народный депутат Максим Бужанский саркастически прокомментировал это решение.

"Короче, прямо сейчас нанесем Кремлю смертельный удар, и переименуем оставшиеся 50 копеек в шаги. Уверен, это их сломает напрочь, как минимум, внезапностью", – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту принять законопроект о переименовании разменной монеты "копейка" в "шаг". Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев рассказал, что налоговый комитет рекомендовал переименовать украинские деньги.

"Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и головокружительную реформу о переименовании копейки в шаг! Убежден, что шаг станет мощным победоносным шагом к макрофинансовой стабильности государства", — пишет Гетманцев в Telegram.

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что, по данным НБУ, в настоящее время в обращении находится около 14 миллиардов монет номиналом 50 копеек. Конкретно они в будущем станут шагами. В ближайшие три-четыре года планируется дополнительно выпустить еще несколько десятков миллионов монет.