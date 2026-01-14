Вице-премьер-министр Алексей Кулеба пояснил, что его слова в интервью ЭП "кладбище, объединяющее страну" – о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. Об этом Кулеба сказал ЭП после публикации.

Нардеп: Власть объединяется вокруг кладбища, а государство вокруг украинского народа

После выхода материала Кулеба обратился к ЭП с просьбой разъяснить читателям цитату о "кладбище, которое объединяет страну".

"Активно обсуждаемая фраза прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. О том, как по-разному чувствуется война в зависимости от того, где ты живешь", – пояснил он.

"Это о том, что важно помнить, что война касается всех украинцев. И, к сожалению, сегодня в стране нет ни одной громады, где бы не было кладбища с украинским флагом, где похоронен военный", — подчеркнул чиновник.

Народный депутат Дмитрий Разумков возмутился таким высказыванием от представителя действующей власти и подчеркнул, что эта циничная фраза вице-премьера Кулебы – их реальное мировоззрение.

"Видимо, они хотели бы видеть большую часть украинцев уже там (на кладбище – ред.). Я убежден, как и большинство украинцев, в том, что государство объединяют наши Вооруженные Силы, которые стоят на фронте и дают возможность жить и работать тылу. Украину объединяет бизнес, выживающий вопреки фискалам, "реформаторам", новым налогам и давлению правоохранителей, вопреки двойным затратам из-за работы на генераторах. Объединяют нас учителя, которые без света и тепла учат наших детей. Медики спасают жизнь военных и гражданских в очень непростых условиях. Украину объединяет весь наш народ, который, в отличие от власти, не прятался в бункерах, а с первых дней войны он встал на защиту государства — с оружием в руках, строя фортификации или продолжая делать свое дело", – заявил нардеп.

Он подчеркнул, что именно эти люди сделали все, чтобы Украина выстояла. Именно они держатся и сегодня, сидя без света и тепла при 5 градусов в квартирах, пока власти говорят, что все восстановлено.

"Хотелось бы понять, какая температура в Офисе Президента, Кабмине и других государственных институциях? И насколько их реальность совпадает с реальностью людей, которые держат страну на своих плечах?!" – задается вопросами политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в связи с существенным похолоданием и постоянными атаками на энергосистему Украины жители городов и поселков жалуются на холод в домах. Мороз пробирает, а дом не успевает нагреться за часы, когда есть свет.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал пост с обращениями украинцев из разных городов и областей, в частности из Кривого Рога, Одессы, Сумщины, где люди жалуются на холодные батареи и рассказывают, что дети мерзнут по 13 часов в сутки и больше.