У Верховній Раді брендовий одяг, аксесуари, взуття та інші речі — не рідкість. Поки українці затягують паски, а у Державному бюджеті — діра, грошей не вистачає на підвищення зарплат та пенсій, народні депутати не відмовляють собі у брендових обновках.

Геннадій Вацак. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто не обходить увагою жодну обновку депутатів та посадовців усіх рівнів, політиків та медійних осіб, розповіла про вартість окулярів, які народний депутат Геннадій Вацак засвітив на фото, де він разом із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

“Окуляри – улюблений бренд Арахамії, Balenciaga. Вартість — 16 750 грн”, — написала блогерка.

Раніше народний депутат групи “Довіра” Геннадій Вацак "засвітив" годинник за ціною квартири в Києві. Про вартість годинника розповіла блогерка Harley Quinn, хто слідкує за модними і не дуже обновками гардероба українських політиків, посадовців усіх рівнів та медійних осіб.

“Депутат від групи “Довіра” Геннадій Вацак та його годинник. Вартість — 39 500 дол.”, — коротко написала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні обранці, політики, волонтери, експерти, блогери та медійні особистості привертають увагу не тільки своїми рішеннями, заявами чи вчинками, а й предметами гардероба та аксесуарами. “Засвітився” не політичними заявами, а обновкою народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко.

Блогерка Harley Quinn розповіла про вартість кросівок, які “засвітив” Порошенко. За її словами, п’ятий президент обрав ортопедичні кросівки DW-Diawin, вартістю 3600 грн.



