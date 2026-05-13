Нардеп Вацак "засветил" очки: какие бренды носят в Раде (ФОТО)

В Верховной Раде брендовая одежда, аксессуары, обувь и другие вещи – не редкость. Пока украинцы затягивают пояса, а в Государственном бюджете – дыра, денег не хватает на повышение зарплат и пенсий, народные депутаты не отказывают себе в брендовых обновках.

Геннадий Вацак. Фото из открытых источников

Блогер Harley Quinn, кто не обходит вниманием ни одну обновку депутатов и должностных лиц всех уровней, политиков и медийных лиц, рассказала о стоимости очков, которые народный депутат Геннадий Вацак "засветил" на фото, где он вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Очки – любимый бренд Арахамии, Balenciaga. Стоимость – 16 750 грн", — написала блогер.

Ранее народный депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак "засветил" часы по цене квартиры в Киеве. О стоимости часов рассказала блогер Harley Quinn, кто следит за модными и не очень обновками гардероба украинских политиков, должностных лиц всех уровней и медийных лиц.

"Депутат от группы "Доверие" Геннадий Вацак и его часы. Стоимость — 39 500 долл.", — коротко написала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные избранники, политики, волонтеры, эксперты, блоггеры и медийные личности привлекают внимание не только своими решениями, заявлениями или поступками, но и предметами гардероба и аксессуарами. "Засветился" не политическими заявлениями, а обновкой народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Блогер Harley Quinn рассказала о стоимости кроссовок, которые "засветил" Порошенко. По ее словам, пятый президент избрал ортопедические кроссовки DW-Diawin стоимостью 3600 грн.



