Нардеп дав тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп дав тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Роман Костенко вважає, що українцям потрібно бути реалістами, потрібно активнціше працювати і з Європою, і з Штатами, бо не все так просто

30 січня 2026, 15:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Даремно багато людей в Україні тішать себе сподіваннями, що війна точно закінчиться у 2026 році. При цьому люди просто не хочуть реалістично дитинитися на факти, які говорять, що передумов для завершення війни як не було, так і немає. Таку думку на YouTube-каналі "Говорить Великий Львів" висловив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко.

Нардеп дав тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

"Я не бачу зараз умов, які сприяли б закінченюю війни 2026 року, чому Російська Федерація має зупинитися. Якихось санкцій серйозних ніхто не вводить, вони на нормальному рівні, з ними всі рахуються. Трамп їх вивів з консервування, в якому вони були. Зараз вони почуваються краще ніж до цього. З ними за деякими напрямками торгують… Тіньовий флот плаває…", — зазначив політик.

Цікаво, що зовсім іншої думки американська сторона. Так посол США при НАТО Меттью Вітакер, коментуючи перспективи завершення повномасштабної війни, заявив, що у найближчі тижні може з’ясуватися, чи здатні Україна та Росія досягти домовленостей щодо територіальних питань і наблизитися до укладення мирної угоди.                                                                          

А ще раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зараз у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається суттєвий прогрес.

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі – ред.) досягається значний прогрес", — заявив лідер США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни. Експерти детально проаналізували ситуацію.




