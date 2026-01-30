Нардеп дав тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Даремно багато людей в Україні тішать себе сподіваннями, що війна точно закінчиться у 2026 році. При цьому люди просто не хочуть реалістично дитинитися на факти, які говорять, що передумов для завершення війни як не було, так і немає. Таку думку на YouTube-каналі "Говорить Великий Львів" висловив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

"Я не бачу зараз умов, які сприяли б закінченюю війни 2026 року, чому Російська Федерація має зупинитися. Якихось санкцій серйозних ніхто не вводить, вони на нормальному рівні, з ними всі рахуються. Трамп їх вивів з консервування, в якому вони були. Зараз вони почуваються краще ніж до цього. З ними за деякими напрямками торгують… Тіньовий флот плаває…", — зазначив політик.

Цікаво, що зовсім іншої думки американська сторона. Так посол США при НАТО Меттью Вітакер, коментуючи перспективи завершення повномасштабної війни, заявив, що у найближчі тижні може з’ясуватися, чи здатні Україна та Росія досягти домовленостей щодо територіальних питань і наблизитися до укладення мирної угоди.

А ще раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зараз у переговорах щодо завершення війни в Україні досягається суттєвий прогрес.

"Я думаю, що там (на переговорах в Абу-Дабі – ред.) досягається значний прогрес", — заявив лідер США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим завершилися переговори в ОАЕ: чи є шанс на завершення війни. Експерти детально проаналізували ситуацію.



