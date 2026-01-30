Нардеп дал тревожный прогноз по срокам окончания войны

Напрасно многие в Украине радуют себя надеждами, что война точно закончится в 2026 году. При этом люди просто не хотят реалистично ребёнка говорить о фактах, которые говорят, что предпосылок для завершения войны как не было, так и нет. Такое мнение на YouTube-канале "Говорит Великий Львов" высказал народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Я не вижу сейчас условий, которые бы способствовали окончанию войны 2026 года, почему Российская Федерация должна остановиться. Каких-либо серьезных санкций никто не вводит, они на нормальном уровне, с ними все считаются. Трамп их вывел из консервирования, в котором они находились. Сейчас они чувствуют себя лучше, чем до этого. С ними по некоторым направлениям торгуют… Теневой флот плавает…", — отметил политик.

Интересно, что совсем иного мнения американская сторона. Так посол США при НАТО Мэттью Витакер , комментируя перспективы завершения полномасштабной войны, заявил, что в ближайшие недели может выясниться, способны ли Украина и Россия достичь договоренностей по территориальным вопросам и приблизиться к заключению мирного соглашения.

А еще раньше президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс.

"Я думаю, что там (на переговорах в Абу-Даби – ред.) достигается значительный прогресс", — заявил лидер США.

