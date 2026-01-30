Нардеп дал тревожный прогноз по срокам окончания войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Напрасно многие в Украине радуют себя надеждами, что война точно закончится в 2026 году. При этом люди просто не хотят реалистично ребёнка говорить о фактах, которые говорят, что предпосылок для завершения войны как не было, так и нет. Такое мнение на YouTube-канале "Говорит Великий Львов" высказал народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Интересно, что совсем иного мнения американская сторона. Так посол США при НАТО Мэттью Витакер , комментируя перспективы завершения полномасштабной войны, заявил, что в ближайшие недели может выясниться, способны ли Украина и Россия достичь договоренностей по территориальным вопросам и приблизиться к заключению мирного соглашения.
А еще раньше президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас в переговорах по завершению войны в Украине достигается значительный прогресс.
