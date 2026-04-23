Головна Новини Політика рада «Нам набридло бути незламними»: Олексій Гончаренко емоційно виступив у ПАРЄ
«Нам набридло бути незламними»: Олексій Гончаренко емоційно виступив у ПАРЄ

Україні потрібні дії, а не захоплення стійкістю: Гончаренко у Страсбурзі зажадав від Європи лідерства у припиненні війни

23 квітня 2026, 14:30
Недилько Ксения

Народний депутат України Олексій Гончаренко під час свого виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) озвучив емоційне звернення до європейських політиків. Він наголосив, що українське суспільство виснажене тривалою війною, а захоплення світової спільноти "незламністю" українців більше не замінює потреби у реальній допомозі.

Парламентар підкреслив, що за героїчним образом стоять звичайні люди, які щоночі потерпають від обстрілів. "А ви знаєте, наскільки українці всі втомились? І якщо чесно нам вже набридло бути незламними. Бо ми люди", — заявив Гончаренко з трибуни асамблеї. Як приклад він навів розмову з власним 7-річним сином, який зізнався батькові, що боїться засинати через постійні повітряні атаки на місто.

Депутат розкритикував повільність європейських інституцій, зауваживши, що час декларативних заяв минув. "Скільки ще буде резолюцій замість дій? Скільки ще заяв — поки ми продовжуємо втрачати людей щодня?" — риторично запитав він колег.

Гончаренко закликав Європу взяти на себе політичне лідерство, зокрема у діалозі з глобальними гравцями, такими як Китай. Він зазначив, що економічні важелі, зокрема доступ Пекіна до європейського ринку, мають стати інструментом для досягнення миру в Україні.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. Допоможіть нам нарешті", — підсумував свій виступ нардеп, закликавши ПАРЄ до конкретних кроків, що наблизять завершення бойових дій.

Варто зазначити, портал "Коментарі" писав, що у Кремлі прокоментували можливість прямого діалогу між лідерами України та Росії. Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі медіа зазначив, що Володимир Путін не відкидає зустрічі з Володимиром Зеленським, проте вона має відбутися лише за певних обставин.



