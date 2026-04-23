Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) озвучил эмоциональное обращение к европейским политикам. Он подчеркнул, что украинское общество истощено длительной войной, а увлечение мирового сообщества "несокрушительностью" украинцев больше не заменяет потребности в реальной помощи.

Парламентарий подчеркнул, что за героическим образом стоят обычные люди, каждую ночь страдающие от обстрелов. "А вы знаете, насколько украинцы все устали? И если честно нам уже надоело быть незламными. Потому что мы люди", — заявил Гончаренко с трибуны ассамблеи. В пример он привел разговор с собственным 7-летним сыном, который признался отцу, что боится засыпать из-за постоянных воздушных атак на город.

Депутат раскритиковал медлительность европейских институций, заметив, что время декларативных заявлений истекло. "Сколько еще будет резолюций вместо действий? Сколько еще заявлений – пока мы продолжаем терять людей каждый день?" – риторически спросил он коллег.

Гончаренко призвал Европу взять на себя политическое лидерство, в частности, в диалоге с глобальными игроками, такими как Китай. Он отметил, что экономические рычаги, в частности, доступ Пекина к европейскому рынку, должны стать инструментом для достижения мира в Украине.

"Мы хотим, чтобы эта война кончилась. Помогите нам наконец", — подытожил свое выступление нардеп, призвав ПАСЕ к конкретным шагам, приближающим завершение боевых действий.

Стоит отметить, что портал "Комментарии" писал , что в Кремле прокомментировали возможность прямого диалога между лидерами Украины и России. Спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии медиа отметил, что Владимир Путин не исключает встречи с Владимиром Зеленским, однако она должна состояться только при определенных обстоятельствах.