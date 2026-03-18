НАБУ і САП фактично заблокували євроінтеграційні голосування в Раді: нардепи бояться підозр та тиску

Рада не голосує євроінтеграційні закони. Вже який місяць поспіль. В залі просто немає голосів. Бо фізично немає депутатів. Політики стверджують, що просто не можуть розірватися між потребою бути присутніми в Раді та постійними відвідуваннями НАБУ і САП. Останні, мовляв, безперервно викликають їх на допити, слідчі заходи, не кажучи вже про те, що понад 40 депутатів мають підозри від цих антикорупційних органів. Далі підозр справи, щоправда, особливо не просунулися, однак їх наявність і постійний тиск спричинили блокування роботи всього парламенту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Ситуацію, що склалася називають "парламентською кризою" і втратою інституційності головного законодавчого органа країни.

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Андрій Мотовиловець в інтерв'ю Forbes підтвердив, що значна частина парламентарів побоюється підозр з боку НАБУ та САП. Це безпосередньо впливає на готовність депутатів брати участь у голосуваннях, через що керівництву стає все важче збирати необхідні 226 голосів для ухвалення важливих реформ та бюджетних рішень.

Крім того, десятки депутатів уже готові просто здати свої мандати "через втому та страх перед НАБУ", каже політик.

Мотовиловець додав, що на допитах антикорупційні органи запитують керівництво фракції, чи не примушують вони депутатів голосувати за певні закони, зокрема за законопроєкти щодо Ukraine Facility та Міжнародного валютного фонду, від яких залежить фінансування бюджету.

Тому, продовжує депутат, навіть коли він каже іншим, що законопроєкт важливий для донорського фінансування українського бюджету, вони бояться звинувачень антикорупційних органів у голосуванні "за вказівкою" та відповідають "ми це почули, вибач, але ні".

Грантові організації натомість, які фінансуються із-за кордону та системно лобіюють інтереси НАБУ і САП, проблеми не визнають. Навпаки намагаються переконати суспільство у нібито "непричетності НАБУ" до блокування роботи парламенту".

"... уряд НЕ подав жодного законопроєкту з 10 необхідних для прискорення євроінтеграції. Нуль.

Президент НЕ подав обіцяний ним ще у січні законопроєкт про реформу ДБР.

НАБУ і САП дають підозри не за голосування, а за хабарі за голосування", — заявили, наприклад, в ЦПК.

Водночас, варто зауважити, що в Раді давно є законопроект про перезавнтаження ДБР, поданий депутатами.

НАБУ і САП видають підозри і "за голосування" також. І це засвідчує, зокрема, суперечне провадження проти Юлії Тимошенко, де звинувачення стосуються саме нібито плати за голосування, яких зрештою навіть не було.

А стосовно євроінтеграційних ініціатив Уряду, то таких на розгляді парламенту наразі перебуває не менше десятка. Наприклад, мова про законопроекти № 14345 та № 14345-1, спрямовані на вдосконалення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, особливо в умовах воєнного стану; законопроект № 14344, який регулює питання судноплавства на внутрішніх водних шляхах відповідно до європейських норм; законопроект № 14278 про цифрову доступність в Україні; законопроект № 14292 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, тощо.