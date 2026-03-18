НАБУ и САП фактически заблокировали евроинтеграционные голосования в Раде: нардепы боятся подозрений и давления

Рада не голосует за евроинтеграционные законы. Уже какой месяц подряд. В зале просто нет голосов. Потому что физически нет депутатов. Политики утверждают, что просто не могут разорваться между потребностью присутствовать в Раде и постоянными посещениями НАБУ и САП. Последние, мол, непрерывно вызывают их на допросы, следственные мероприятия, не говоря уже о том, что более 40 депутатов имеют подозрения от этих антикоррупционных органов. Дальше подозрений дела, правда, особо не продвинулись, однако их наличие и постоянное давление повлекли за собой блокирование работы всего парламента.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сложившуюся ситуацию называют "парламентским кризисом" и потерей институциональности главного законодательного органа страны.

Первый замглавы фракции "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в интервью Forbes подтвердил, что значительная часть парламентариев опасается подозрений со стороны НАБУ и САП. Это напрямую влияет на готовность депутатов участвовать в голосованиях, поэтому руководству становится все труднее собирать необходимые 226 голосов для принятия важных реформ и бюджетных решений.

Кроме того, десятки депутатов уже готовы просто сдать свои мандаты "из-за усталости и страха перед НАБУ", говорит политик.

Мотовиловец добавил, что на допросах антикоррупционные органы спрашивают руководство фракции, не заставляют ли они депутатов голосовать за определенные законы, в частности, за законопроекты по Ukraine Facility и Международному валютному фонду, от которых зависит финансирование бюджета.

Поэтому, продолжает депутат, даже когда он говорит другим, что законопроект важен для донорского финансирования украинского бюджета, они боятся обвинений антикоррупционных органов в голосовании "по указанию" и отвечают "мы это услышали, извини, но нет".

Грантовые организации, которые финансируются из-за границы и системно лоббируют интересы НАБУ и САП, проблемы не признают. Напротив, пытаются убедить общество в якобы "непричастности НАБУ" к блокированию работы парламента".

"... правительство не предоставило ни одного законопроекта из 10 необходимых для ускорения евроинтеграции. Ноль.

Президент не подал обещанный им еще в январе законопроект о реформе ГБР.

НАБУ и САП дают подозрения не за голосование, а за взятки за голосование", — заявили , например, в ЦПК.

В то же время, стоит отметить, что в Раде давно есть законопроект о перезагрузке ГБР, представленный депутатами.

НАБУ и САП выдают подозрения и "за голосование" тоже. И это свидетельствует, в частности, противоречивое производство против Юлии Тимошенко, где обвинения касаются именно якобы платы за голосование, которых в конце концов даже не было.

А что касается евроинтеграционных инициатив Правительства, то таких на рассмотрении парламента пока находится не менее десятка. Например, речь о законопроектах № 14345 и № 14345-1, направленных на усовершенствование мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования, особенно в условиях военного положения; законопроект №14344, регулирующий вопросы судоходства на внутренних водных путях в соответствии с европейскими нормами; законопроект №14278 о цифровой доступности в Украине; законопроект № 14292 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс относительно международного сотрудничества во время уголовного производства и т.д.