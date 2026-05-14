На что теперь будет идти военный сбор: Рада приняла резонансный законопроект

Верховная Рада сделала первый шаг к кардинальному изменению системы использования военного сбора. В четверг, 14 мая, парламент поддержал в первом чтении законопроект №15167, предусматривающий направление средств от военного сбора исключительно на выплату денежного довольствия украинским военнослужащим.

Верховная Рада.

За документ проголосовали 226 народных депутатов. Законопроект предусматривает, что средства от военного сбора будут поступать не в общий, а в специальный фонд государственного бюджета. Использовать их планируют только для финансирования зарплат военных Вооруженных сил Украины.

Как поясняется в документе, целью изменений является законодательное закрепление целевого использования этих поступлений, чтобы деньги налогоплательщиков не могли быть перенаправлены на другие нужды бюджета.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что новый механизм планируют ввести с 1 января 2027 года. По ее словам, речь идет о более чем 200 миллиардах гривен ежегодно, которые гарантированно пойдут на финансовое обеспечение военных.

Пидласса подчеркнула, что сейчас почти все внутренние доходы бюджета и без того тратятся на оборону, как на зарплаты, так и на закупку оружия. Однако после завершения активной фазы войны ситуация может кардинально измениться из-за сокращения международной помощи и роста гражданских расходов.

Именно поэтому власти стремятся заранее зафиксировать отдельный источник финансирования армии. Фактически речь идет о создании финансовой подушки для ВСУ в послевоенный период, когда нагрузка на государственный бюджет может только возрасти.

