logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика рада Монобільшості не щастить: НАБУ провело обшуки у чергового «слуги народу»
commentss НОВИНИ Всі новини

Монобільшості не щастить: НАБУ провело обшуки у чергового «слуги народу»

Нардеп Павло Павліш опинився у центрі нового скандалу

19 вересня 2025, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стало відомо про чергового представника "Слуги народу" в якого НАБУ провело обшуки. Мова йде про нардепа Павла Павліша, який є одним з потенційних кандидатів Офісу президента до Конституційного суду України. Нині парламентар проходить у справі щодо незаконного збагачення. Про це у себе у Facebook розповів колишній нардеп Борислав Береза.

Монобільшості не щастить: НАБУ провело обшуки у чергового «слуги народу»

Павло Павліш. Фото: з відкритих джерел

Екс-нардеп розповідає, що 28 серпня було проведено обшук будинку Павліша у Ходосіївці комплекс "Нова Ходосіївка" у межах провадження НАБУ №42024000000001105. Справа розслідується за ст. 368-5 ККУ "незаконне збагачення" за таких обставин: Павліш на підставі довіреності від батька купив у січні 2022 землю у комплексі "Нова Ходосівка", а вже у травні-червні (зразу після звільнення Київщини від окупантів) "збудував" там будинок на 201,4 кв.м. Це підтверджено вилученим під час обшуку технічним паспортом будинку станом на 18 лютого 2022. 

За словами Берези, детективи також використали сервіс wayback-machine та встановили, що у цьому комплексі продавалися вже готові будинки по ціні 330 тис. доларів. Найдешевший будинок на 140 кв.м. у комплексі продавався за 6 млн, а будинок Павліша коштував не менше 8,5 млн грн. 

Борислав Береза зауважує, що найцікавіше полягає у тому, що навіть, якщо порахувати всі гроші, які офіційно заробив Павліш з 1998 року, то ця сума менше ніж ціна придбаного та "побудованого" майна. Дохід Павліша з 1998 року становив 4,6 млн, його колишньої дружини 343  тис. грн, а його батьків 3,38 млн гр., всього біля 8,6 млн грн на всіх. Залишок коштів по деклараціях депутата за 2021 та 2022 роки зменшився лише на 40 тис. доларів.

"В будинку знайшли: 3 мобільні телефони, квитанцію на 1,4 млн грн та інші документи щодо купівлі квартири у Києві, квитанції про сплату туристичних послуг на 200 тис. грн, рахунок на купівлю прикрас на 1,13 млн грн, ще квитанцій про сплату близько 1 млн та найцінніший доказ — 4 листи Дорадчої групи експертів та відповіді Павліша", – зазначив Борислав Береза.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступ на НАБУ та САП продовжується: який новий план придумали в ОП.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/100000483476379/posts/32442520538680642/?rdid=HA5AExzfEgDxeJqQ#
Теги:

Новини

Всі новини