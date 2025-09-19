Монобільшості не щастить: НАБУ провело обшуки у чергового «слуги народу»

Стало відомо про чергового представника "Слуги народу" в якого НАБУ провело обшуки. Мова йде про нардепа Павла Павліша, який є одним з потенційних кандидатів Офісу президента до Конституційного суду України. Нині парламентар проходить у справі щодо незаконного збагачення. Про це у себе у Facebook розповів колишній нардеп Борислав Береза.

Павло Павліш. Фото: з відкритих джерел

Екс-нардеп розповідає, що 28 серпня було проведено обшук будинку Павліша у Ходосіївці комплекс "Нова Ходосіївка" у межах провадження НАБУ №42024000000001105. Справа розслідується за ст. 368-5 ККУ "незаконне збагачення" за таких обставин: Павліш на підставі довіреності від батька купив у січні 2022 землю у комплексі "Нова Ходосівка", а вже у травні-червні (зразу після звільнення Київщини від окупантів) "збудував" там будинок на 201,4 кв.м. Це підтверджено вилученим під час обшуку технічним паспортом будинку станом на 18 лютого 2022.

За словами Берези, детективи також використали сервіс wayback-machine та встановили, що у цьому комплексі продавалися вже готові будинки по ціні 330 тис. доларів. Найдешевший будинок на 140 кв.м. у комплексі продавався за 6 млн, а будинок Павліша коштував не менше 8,5 млн грн.

Борислав Береза зауважує, що найцікавіше полягає у тому, що навіть, якщо порахувати всі гроші, які офіційно заробив Павліш з 1998 року, то ця сума менше ніж ціна придбаного та "побудованого" майна. Дохід Павліша з 1998 року становив 4,6 млн, його колишньої дружини 343 тис. грн, а його батьків 3,38 млн гр., всього біля 8,6 млн грн на всіх. Залишок коштів по деклараціях депутата за 2021 та 2022 роки зменшився лише на 40 тис. доларів.

"В будинку знайшли: 3 мобільні телефони, квитанцію на 1,4 млн грн та інші документи щодо купівлі квартири у Києві, квитанції про сплату туристичних послуг на 200 тис. грн, рахунок на купівлю прикрас на 1,13 млн грн, ще квитанцій про сплату близько 1 млн та найцінніший доказ — 4 листи Дорадчої групи експертів та відповіді Павліша", – зазначив Борислав Береза.

