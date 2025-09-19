Монобольшинству не везет: НАБУ провело обыски у дежурного «слуги народа»

Стало известно об очередном представителе "Слуги народа", у которого НАБУ провело обыски. Речь идет о нардепе Павле Павлише, который является одним из потенциальных кандидатов Офиса президента в Конституционный суд Украины. В настоящее время парламентарий проходит по делу о незаконном обогащении. Об этом у себя в Facebook рассказал бывший нардеп Борислав Береза.

Павел Павлиш. Фото: из открытых источников

Экс-нардеп рассказывает, что 28 августа был проведен обыск дома Павлиша в Ходосеевке комплекс "Новая Ходосеевка" в рамках производства НАБУ №4202400000001105. Дело расследуется по ст. 368-5 УКУ "незаконное обогащение" при таких обстоятельствах: Павлиш на основании доверенности от отца купил в январе 2022 года землю в комплексе "Новая Ходосовка", а уже в мае-июне (сразу после освобождения Киевщины от оккупантов) "построил" там дом на 201,4 кв. Это подтверждено изъятым во время обыска техническим паспортом дома по состоянию на 18 февраля 2022 года.

По словам Березы, детективы также использовали сервис wayback-machine и установили, что в этом комплексе продавались готовые дома по цене 330 тыс. долларов. Самый дешевый дом на 140 кв. в комплексе продавался за 6 млн, а здание Павлиша стоило не менее 8,5 млн грн.

Борислав Береза отмечает, что самое интересное состоит в том, что даже если посчитать все деньги, которые официально заработал Павлиш с 1998 года, то эта сумма меньше цены приобретенного и "построенного" имущества. Доход Павлиша с 1998 года составил 4,6 млн., его бывшей жены 343 тыс. грн., а его родителей 3,38 млн. гр., всего около 8,6 млн. грн. на всех. Остаток средств по декларациям депутата за 2021 и 2022 годы уменьшился всего на 40 тыс. долларов.

"В доме нашли: 3 мобильных телефона, квитанцию на 1,4 млн грн и другие документы по покупке квартиры в Киеве, квитанции об оплате туристических услуг на 200 тыс. грн, счет на покупку украшений на 1,13 млн грн, еще квитанций об уплате около 1 млн и самое ценное доказательство — 4 письма Совещательной группі экспертов и ответы Павлиша", — отметил Береза.

