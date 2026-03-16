Мобілізація нардепів та відправка на фронт: Арахамія пояснив заяву Зеленського

Насправді, президент Володимир Зеленський не мав на увазі примусову мобілізацію нардепів, коли робила свою заяву. Насправді у своїй заяві глава держави лише хотів надіслати сигнал, що є сенс розпочати обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам бути військовослужбовцями. Відповідну заяву зробив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"З цього приводу є дуже важливий нюанс. Є те, що сказав президент, а є певні уривки, слова, які були довільно інтерпретовані. Ми ознайомилися із словами президента повністю. Він сказав, що депутат чи працює, чи воює. Як і кожний громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти чи працюєш, платиш податки, приносиш користь обороні, чи стоїш в обороні на фронті", – зазначив лідер "слуг народу".

За його словами, це мають розуміти багато депутатів, тим більше. Що від багатьох із них надходили запити щодо бажання приєднатися до ЗСУ, але законодавство цього не дозволяє.

Давид Арахамія уточнив, що йдеться лише про окремих його колег, які прикріплені до певних підрозділів, ведуть там якусь роботу, а у пленарні дні присутні у Раді. Але юридично вони не є військовослужбовцями, а депутатами парламенту.

Нардеп вважає, що саме таке посилання потрібно винести із заяви президента, а не сигнал про те, що всі неугодні парламентарі вирушать на фронт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати під час війни мають виконувати свої обов'язки у Верховній Раді або долучатися до захисту держави на фронті. За словами Зеленського, під час воєнного стану немає місця для пасивності, і депутати, які не працюють у парламенті, можуть бути мобілізовані.