logo

BTC/USD

73987

ETH/USD

2283.04

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мобилизация нардепов и отправка на фронт: Арахамия пояснил заявление Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация нардепов и отправка на фронт: Арахамия пояснил заявление Зеленского

Давид Арахамия говорит, что слова Зеленского о мобилизации нардепов неправильно интерпретировали

16 марта 2026, 15:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На самом деле президент Владимир Зеленский не имел в виду принудительную мобилизацию нардепов, когда делала свое заявление. На самом деле в своем заявлении глава государства лишь хотел послать сигнал, что есть смысл начать обсуждение изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определённые отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", – отметил лидер "слуг народа".

По его словам, это должны понимать многие депутаты, тем более. Что от многих из них поступали запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет. 

Давид Арахамия уточнил, что речь идет лишь об отдельных его коллегах, которые прикреплены к определённым подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.

Нардеп считает, что именно такой посыл нужно вынести из заявления президента, а не сигнал о том, что все неугодные парламентарии отправятся на фронт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты во время войны должны выполнять свои обязанности в Верховной Раде или приобщаться к защите государства на фронте. По словам Зеленского, во время военного положения нет места для пассивности, и депутаты, не работающие в парламенте, могут быть мобилизованы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости