Мобилизация нардепов и отправка на фронт: Арахамия пояснил заявление Зеленского

На самом деле президент Владимир Зеленский не имел в виду принудительную мобилизацию нардепов, когда делала свое заявление. На самом деле в своем заявлении глава государства лишь хотел послать сигнал, что есть смысл начать обсуждение изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"По этому поводу есть крайне важный нюанс. Есть то, что сказал президент, а есть определённые отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы. Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", – отметил лидер "слуг народа".

По его словам, это должны понимать многие депутаты, тем более. Что от многих из них поступали запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.

Давид Арахамия уточнил, что речь идет лишь об отдельных его коллегах, которые прикреплены к определённым подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.

Нардеп считает, что именно такой посыл нужно вынести из заявления президента, а не сигнал о том, что все неугодные парламентарии отправятся на фронт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты во время войны должны выполнять свои обязанности в Верховной Раде или приобщаться к защите государства на фронте. По словам Зеленского, во время военного положения нет места для пассивности, и депутаты, не работающие в парламенте, могут быть мобилизованы.