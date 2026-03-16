Мобилизация нардепов и отправка на фронт: Арахамия пояснил заявление Зеленского

Кравцев Сергей
На самом деле президент Владимир Зеленский не имел в виду принудительную мобилизацию нардепов, когда делала свое заявление. На самом деле в своем заявлении глава государства лишь хотел послать сигнал, что есть смысл начать обсуждение изменений в законодательство, которые позволят депутатам быть военнослужащими. Соответствующее заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, это должны понимать многие депутаты, тем более. Что от многих из них поступали запросы о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет.
Давид Арахамия уточнил, что речь идет лишь об отдельных его коллегах, которые прикреплены к определённым подразделениям, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента.
Нардеп считает, что именно такой посыл нужно вынести из заявления президента, а не сигнал о том, что все неугодные парламентарии отправятся на фронт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты во время войны должны выполнять свои обязанности в Верховной Раде или приобщаться к защите государства на фронте. По словам Зеленского, во время военного положения нет места для пассивности, и депутаты, не работающие в парламенте, могут быть мобилизованы.