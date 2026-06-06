Мобілізація і ядерний удар: у Раді назвали сценарії, які можуть перевернути війну

Росія може вдатися до кроків, які здатні радикально змінити перебіг війни проти України. Йдеться не лише про нову масштабну мобілізацію, а й про потенційне застосування тактичної ядерної зброї безпосередньо на полі бою. Таку оцінку озвучив секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Роман Костенко. Фото: з відкритих джерел

За словами народного депутата, одним із найнебезпечніших сценаріїв залишається оголошення Кремлем нової хвилі мобілізації. Якщо російська влада зможе додатково залучити 300-500 тисяч осіб, це суттєво вплине на співвідношення сил на фронті.

Роман Костенко зазначив, що така кількість військових дозволить Росії не лише компенсувати втрати, яких окупаційна армія зазнає щодня, а й створити нові ударні угруповання для наступальних операцій одразу на кількох напрямках. На його думку, подібний розвиток подій може стати одним із найсерйозніших викликів для української оборони за весь час повномасштабної війни.

Однак ще більшу стурбованість викликає інший сценарій — можливе використання тактичної ядерної зброї. За словами депутата, не можна виключати, що російське військово-політичне керівництво розглядатиме такий варіант у разі невдач на фронті.

Тактична ядерна зброя призначена для ураження військових цілей на обмеженій території. Вона може використовуватися для знищення укріплених районів, командних пунктів або великих скупчень військ. За оцінками Костенка, навіть один такий удар здатний створити масштабну зону руйнувань площею до кількох десятків квадратних кілометрів і відкрити шлях для подальшого просування військ.

На цьому тлі українське військове командування змушене враховувати навіть найгірші сценарії розвитку подій. Експерти наголошують, що підготовка оборонних рубежів та стратегія стримування мають базуватися не лише на поточній ситуації, а й на потенційних ризиках, які ще недавно здавалися малоймовірними.

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